القطاع الطلابي لـ"الاشتراكي" بتعز يُدين عرقلة نقطة الهنجر لمشاركين بمسيرة الحمادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

تعز - الخليج 365

أدان القطاع الطلابي للحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز بأشد العبارات عرقلة وتأخير ابناء المعافر في نقطة الهنجر التابعة للشرطة العسكرية بغرض تأخيرهم عن المسيرة التي دعا لها القطاع الطلابي للحزب الاشتراكي بتعز للمطالبة بإستكمال التحقيقات في قضية إغتيال الشهيد القائد عدنان الحمادي السبت الموافق 7 مارس.



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ووفق البيان - حصل "الخليج 365" على نسخة منه فإنه تم إيقاف الباصات من قبل النقطة وطلب بطائق الركاب المتظاهرين فأخرجوا البطائق فأخذ عسكري التفتيش في النقطة البطائق ورفض إعادتهن إلا بعد وقت متأخر، وهذا ما يؤكد اصرارهم على محاولة إسكات صوت الحق في المطالبة بالقتلة والمجرمين الذين تورطوا في الجريمة السياسية التي طالت الحمادي بالغدر، وقمع حرية المواطنين من التظاهر والمطالبة بحقوقهم.

وقال البيان "إننا في القطاع الطلابي اذ نستنكر مثل هذي الأعمال البلطجية التي يقوم بها بعض أفراد الجيش والوحدات العسكرية، فإننا في الوقت نفسه نبلغ قيادة الشرطة العسكرية ، والسلطة المحلية ، وقيادات التحالف الوطني بالمحافظة عن ما حدث في النقطة التابعة للشرطة العسكرية ونحملهم المسئولية الكاملة في صون حق الناس في التنقل بين مدن المحافظة وأريافها وكذلك حماية حقهم في الإحتجاج والتظاهر للمطالبة بحقوقهم المشروعة بالطرق المدنية والسلمية.

كما نطالب قيادات الشرطة أن تتحول الى اداة لحفظ امن الناس وحماية تعبيراتهم المدنية