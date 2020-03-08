كاشفاً عن اتفاقات الإخوان والحوثي.. القحطاني: ما حدث بالجوف خيانة من الإصلاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

الجوف - الخليج 365

قال العقيد عبدالله القحطاني المسؤول الأمني والاستراتيجي السعودي ومسؤول التمويل بالتحالف، إن ما جري في الجوف هو خيانة كاملة الأركان من حزب الإصلاح.



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وقال القحطاني في تصريحات لقناة الحدث، إن الدعم المقدم من التحالف العربي إلى قبائل حجور يجعلها صامدة تحت الهجمات الحوثية لأشهر ولكن بعد خيانات حزب الإصلاح وبعض ابناء الشمال وخذلانه لقبائل الجوف والجيش الذي يدرك لو أن قبائل الجوف والجيش لاقوا الدعم والصمود وعدم الخيانة لانتصروا .

وكشف القحطاني أن توجيهات التحالف لم تنفذ ورفضها قادة عسكريون بحزب الإصلاح على رأسهم هاشم الاحمر وعلي محسن وصعتر تاركين الجوف وقبائلها بالخيانة لتواجه لوحدها؛ بل ويحرموها من السلاح الذي نهبوه .

القحطاني أكد أن ما جري في الجوف هو خيانة كاملة الأركان من حزب الإصلاح، قائلا: "إن ذلك نسخة أخرى من بقية الجبهات مثل جبهة صرواح ونهم وتعز التي تعتبر جبهات جامدة تجري فيها اتفاقات بين الاصلاح والحوثي،وخيانات للشرعية وللتحالف العربي وهم متفقين مع الحوثي في كل خطوة يخطونها