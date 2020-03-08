"الخليج 365" يكشف معلومات خطيرة عن تحويلات مالية ضخمة من قيادات الشرعية إلى تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

الخليج 365 - علي كامل:

كشفت مصادر خاصة، عن معلومات خطيرة بشأن تحويلات بمبالغ مالية كبيرة من قيادات في الحكومة الشرعية إلى تركيا بهدف الاستثمار.



وذكرت مصادر "الخليج 365"، التي قالت إنها تعمل في المجالات الرقابية على التحويلات المالية أن مبلغاً وقدره مليار و 600 مليون دولار تم تحويلها من قيادات عسكرية يمنية في الجيش الوطني عبر مصارف في دول خليجية إلى تركيا.

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وطبقاً للمصادر، فإن الحوالات المالية تلك تمت خلال ستة أشهر حيث تم استثمار تلك المبالغ في تركيا لإنشاء شركات استثمارية وبعضها وضع في البورصة التركية عبر سماسرة يمنيين في تركيا.

كما أشارت المصادر أن من بين هذه القيادات العسكرية قادة في هرم السلطة العسكرية والبعض منهم عملوا قادة مناطق ومتحكمين بمنافذ حدودية.

وأفادت المصدر بأن التحالف في صدد محاسبة كل الخونة الذين استغلوا الحرب للثراء الفاحش على حساب القضية اليمنية.