السعودية.. أمانة المدينة تطبّق إجراءات احترازية لتعزيز الصحة العامة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020 Advertisements متابعات_الخليج 365 باشرت أمانة منطقة المدينة المنورة بتطبيق إجراءات احترازية بهدف تعزيز الصحة العامة والوقاية من فيروس كورونا.

وتضمنت الإجراءات التأكيد على الأسواق التجارية الكبرى بتعقيم عربات التسوّق, ووضع جل معقم لليدين, وكذلك التأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية وصالونات الحلاقة بارتداء الكمامات والقفازات والاعتناء بالنظافة الشخصية, وتكثيف أعمال النظافة وغسل الأرصفة والساحات في المنطقة المركزية والمواقع التاريخية

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