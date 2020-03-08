شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إعدام العروسة بطريقة بشعة أثناء حفل الزفاف واختطاف العريس..تفاصيل مرعبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحول حفل زفاف إلى مجزرة دموية في المكسيك بعد أن أقدمت عصابة بقتل العروس وخطف عريسها.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن العروس كانت شقيقة أحد زعماء العصابة في المكسيك، وقتلت بالرصاص من قبل مسلحين تابعين لعصابة منافسة.

وأطلقت العصابة النار على بعض المدعوين وهربوا بعد خطف العريس الذي لم يتم العثور عليه حتى الان.