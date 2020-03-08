تدشين حملة طبية لقسطرة قلب الأطفال بالمكلا

دشن بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت، السبت، الحملة الطبية التطوعية السادسة لقسطرة قلب الأطفال، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



واستضاف مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب بالمكلا، الحملة الطبية بمشاركة نخبة من أطباء القلب بالسعودية.



وقال رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالرحمن المسند استشاري قسطرة قلب الأطفال بمركز الأمير سلطان بالقصيم "نقدم الشكر لكل التسهيلات التي قدمت للفريق من أجل الوصول لحضرموت".



وأشاد "بما يقدمه مركز نبض الحياة من خدمات لكافة المرضى من جميع محافظات اليمن، لتصل لكل مريض و بما يسهم في التخفيف من أوجاع ومعاناة مرضى القلب".



بدوره أشاد رئيس المؤسسة محمد عوض باشعيب، بالفريق الطبي التابع لمركز الملك سلمان، شاكراً حكومة السعودية على دعمهم المتواصل لمرضى القلب من مختلف محافظات الجمهورية.



ودشنت الحملة مع تدشين حملة أخرى لجراحة المسالك البولية للأطفال والجراحة العامة بمستشفى سيئون، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية.



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