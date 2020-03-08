شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تصد هجمات حوثية على آخر معاقلها في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

الخليج 365 ـ خاص:

تمكنت قوات الجيش من صد سلسلة هجمات دامت لعشرين ساعة في جبهة السليلة شمال غرب منطقة اليتمة بمديرية خب الشعف.



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وذكرت مصادر عسكرية لـ"الخليج 365" أن ميليشيا الحوثي شنت هجوماً كبيراً وموسعاً في تلك المنطقة إلا أن الجيش تمكن من صده وتكبيد الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد.

وأشارت المصدر إلى أن المقاتلات الحربية شنت أكثر من 15 غارة لمنع تقدم مسلحي المليشيا.

يشار إلى أن مديرية خب الشعف وأجزاء من مديرتي الحزم وبرط العنان هي آخر معاقل الشرعية في محافظة الجوف