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قوات الجيش تصد هجمات حوثية على آخر معاقلها في الجوف

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اليمن العربي ـ خاص: 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

قوات الجيش تصد هجمات حوثية على آخر معاقلها في الجوف

الخليج 365 ـ خاص:

تمكنت قوات الجيش من صد سلسلة هجمات دامت لعشرين ساعة في جبهة السليلة شمال غرب منطقة اليتمة بمديرية خب الشعف.

 

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وذكرت مصادر عسكرية لـ"الخليج 365" أن ميليشيا الحوثي شنت هجوماً كبيراً وموسعاً في تلك المنطقة إلا أن الجيش تمكن من صده وتكبيد الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد.

 

وأشارت المصدر إلى أن المقاتلات الحربية شنت أكثر من 15 غارة لمنع تقدم مسلحي المليشيا.

 

يشار إلى أن مديرية خب الشعف وأجزاء من مديرتي الحزم وبرط العنان هي آخر معاقل الشرعية في محافظة الجوف

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