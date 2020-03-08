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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل عروس في إب والمليشيا تعتدي على منزل مواطن بيريم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020
إب - الخليج 365
تتواصل الأحداث والجرائم في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بمحافظة إب، وسط اليمن.
وأفادت مصادر محلية، بمقتل عروسة في ظروف وملابسات غامضة بمدينة إب، بعد زواجها بأسابيع قليلة، حيث مضى على زواجها أقل من 30 يوم، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة.
وأضافت المصادر، أن مليشيا الحوثي اعتدت على منزل المواطن "علي السنفاني" بحارة باب اليمن بمدينة يريم شمال إب، وروعت الأطفال والنساء بعد إقتحام المنزل، وبثت الرعب في الحارة التي يقع فيها المنزل.
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