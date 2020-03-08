شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف مواقع تمركز المليشيا في كتاف بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020 الخليج 365 ـ صعدة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 08/آذار/2020، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة العطفين بمديرية كتاف والبقع شرقي المحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي. وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات الحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات القليلة الماضية.

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