غلاب يصف الحوثيين بـ"أداة إيران" ويُهاجم علي محسن الأحمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

صنعاء - الخليج 365

هاجم وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، الحوثيين واصفاً إياهم بأنهم أداة لإيران، كما انتقد نائب الرئيس علي محسن الأحمر.



وقال غلاب في تغريدات -رصدها "الخليج 365" - "الكاهن العنصري والذي يطفح حقدًا وكراهية على اليمني يصدر الفتوى بالقتل والسطو وان اللصوصية ذروة سنام الولاية، وتوظف مؤسسات مختطفة لشرعنة الفتوى، وبعد إصدار حكم الإعدام، يتم مصادرة الأموال والبيوت وإهانة الاطفال والنساء، لا يوجد عصابة تلبس قناع الكهنوت لشرعنة الجريمة والخراب كالحوثية".

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وتابع "لابد من تغيير جذري لاعادة بناء الشرعية، وانتظام حركتها بحاجة الى صرامة منضبطة خارج سياق التحزب ومراكز القوى، حرب انقاذ وحركة تحرير وطني ضد ابشع واقبح استعمار داخلي وأخبث اداة ايرانية، اتفاق الرياض مدخل، ثم نقلة اخرى جذرية تجعل العسكرة الشاملة المسار الاهم والباقي مكملين له".

وعن نائب الرئيس الجنرال علي محسن الأحمر غلاب قائلاً:"أفضل خيارات محسن ان يقاتل ويستشهد على مشارف صنعاء، وخيار يجعله في عليين دنيا وآخرة".