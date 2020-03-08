شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان...المجلس الانتقالي الجنوبي يفاجئ الجميع بأول رد على وصول الحوثيون الى حضرموت والانتشار المفاجئ لشعار الصرخة في سيئون..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صالح: كل المؤشرات تقول أن المنطقة العسكرية الأولى ستميل لمصلحة الحوثي

علق نائب رئيس الدائرة الاعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي "منصور صالح" على انتشار شعارات الحوثيين في سيئون.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وكتب صالح عبر سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ويعيد "يمن الغد" نشرها:

"المنطقة العسكرية الأولى هي القوة الوحيدة التي اتفقت الاطراف اليمنية على تحييدها وتركت لها مهمة حماية مصالحها وثرواتها في حضرموت.

هذه الوحدات موزعة على فصيلين، القاعدة والحوثية ومهمتها حماية آبار النفط وتهريبه إلى صافر ومنها إلى صنعاء وباقي مناطق سيطرة المليشيات".

واضاف:‏ لذلك وخلال الثلاث السنوات الأولى من الحرب ، ظلت هذه الوحدات تتسلم مرتباتها بانتظام من ثلاث جهات هي وزارة دفاع الحوثي ، ووزارة دفاع الشرعية إضافة إلى التحالف وفوق ذلك حصتها من الشركات النفطية.

وأمضى قائلا: ‏ كما ظلت خلال السنوات الأولى هي المنطقة الوحيدة التي لم تختلف حولها الأطراف.

باعتبارها تحمي مصالح الجميع وتؤمن وصول مستحقاتهم إليهم بنفس الآلية المتبعة منذ احتلال الجنوب في يوليو ١٩٩٤م المشؤوم.

واختتم سلسلة تغريداته: اليوم تبدو هذه المنطقة في مرحلة اتخاذ قرار وتحديد موقف ، تقول المؤشرات انه سيميل لمصلحة مليشيا الحوثي وهو ما بدأت تباشيره في انتشار شعارات الجماعة في مناطق الوادي وتحديداً سيئون.