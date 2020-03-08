شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحوثيين يبدأون الان اقتحام مدينة الحديدة واندلاع معارك عنيفة بكل انواع الاسلحة الثقيلة..."تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشتعل المواجهات في الأثناء بين القوات الحكومية من جهة وميلشيا الحوثي من جهة أخرى غرب محافظة مارب شمال شرقي البلاد. وقالت مصادر ميدانية إن مواجهات عنيفة تدور في جبهة صرواح غرب المحافظة, يستخدم فيها كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وسط غياب تام لطيران التحالف. جديد "الخليج 365" Advertisements وأضافت المصادر أن ميلشيا الحوثي المتمردة تشن هجوما هو الأعنف نحو مدينة مارب, غير أنها تلقى ضربات موجعة. وذكرت المصادر أن القوات الحكومية تسحق نسقات ميلشيا الحوثي المتمردة التي ماتزال تهاجم بطريقة غير مسبوقة. وأوضحت المصادر أن محارق جماعية تجري لعناصر ميلشيا الحوثي المتمردة في عموم جبهات قتال مديرية الصرواح. وتأتي هذه التطورات عقب صدور أوامر من زعيم المليشيات باجتياح محافظة مأرب والسيطرة على منابع النفط فيها.

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