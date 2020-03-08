شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : دولة عربية تزف بشرى سارة وتعلن إلغا كافة الإجراءات المشددة بخصوص "فيزة الدخول" على اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألغت السلطات اللبنانية، الإجراءات المشددة التي فرضتها في وقت سابق على حاملي الجواز اليمني من جميع الفئات. وقال السفير اليمني لدى لبنان، عبدالله عبدالكريم الدعيس، في منشور على فيسبوك، إن وزارة الخارجية ومدير الأمن العام في لبنان ألغيا "الإجراءات الأمنية" على حاملي الجوازات اليمنية من الفئات العادية، بعد إلغائها في وقت سابق عن الفئات الخاصة والدبلوماسية. وأشار السفير الدعيس إلى أنه وبعد إلغاء هذه الإجراءات سيكون بمقدور اليمنيين الدخول إلى الأراضي اللبنانية دون الخضوع للتحريات الأمنية وبمقدوره الحصول على تأشيرة الدخول من المطار مباشرة. جديد "الخليج 365" Advertisements وأضاف أن تلك الامتيازات ستكون للقادمين شريطة أن يكون لدى القادم (تذكرة ذهاب وعودة، مبلغ ألفي دولار نقداً، حجز فندقي أو سكن).

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