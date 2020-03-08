شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة العثور على طلاسم سحرية على ستار الكعبة المشرفة..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وأوضحت هيئة مكافحة الإشاعات، اليوم السبت، حقيقة العثور على طلاسم سحرية على ستار الكعبة المشرفة.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : الفيديو المتداول مجدداً عن العثور على طلاسم سحرية على ستار الكعبة المشرفة غير صحيح. وأضافت: وسبق أن نفته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قبل ثلاث سنوات. جديد "الخليج 365" Advertisements

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