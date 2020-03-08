شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...طفل يمني يتعرض لطعنات غادرة في القاهرة..."صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض تلميذ يمني يبلغ من العمر 14 عاما للضرب والاعتداء بالطعن بواسطة السلاح الابيض من قبل عدد من زملاء المدرسة الاكبر سنا ، في شارع العشرين بمنطقة فيصل بالقاهرة.

واوضحت مصادر مقربة من اسرة التلميذ المغدور “عمر” ان عدد من التلاميذ الذين ينتسبون معه لنفس المدرسة اليمنية قاموا بأعمال البلطجة والاعتداء على عمر وذلك على خلفية مطالبته لهم بإعادة ساعة يد تتبع احد أصدقائه كانوا استولوا عليها منه بالقوة.

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وبين المصدر المقرب حسب روايته انه هولاء التلاميذ الذين كانوا في حالة تشبه حالة المحششين، قاموا بالاعتداء عليه وشتمه ومن ثم طعنه عقابا له لانه انفصل عن جماعتهم.. مشيرا الى ان اصابته تطلبت ادخاله المستشفى لتلقي العلاج والاسعافات .

واكد المصدر ان التحريات الرسمية اوضحت صلة هؤلاء التلاميذ ببعض البلاطجة المشهورين بشارع العشرين والذي علمهم استخدام “المطاوي” السكاكين لاعمال البطجة وأذيةالاخرين .

وطالب المصدر بضرورة تدخل السفارة اليمنية بالقاهرة وضبط الجناة ومعاقبتهم حتى لا تتكرر مثل هذه الافعال المخلة بالامن.