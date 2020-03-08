شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة للجميع... بصل و ليمون و شاى احمى نفسك من كورونا بهذه الطريقه..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src=" " width="560">

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كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة للجميع... بصل و ليمون و شاى احمى نفسك من كورونا بهذه الطريقه..."شاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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