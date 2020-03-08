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هل تذكرون الاعلامية الاماراتية "رؤى الصبان"...شاهد كيف ظهرت اليوم وصدمة الجميع بشدة جمالها

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عدن - ياسمين التهامي - أثار المكياج الهادئ للإعلامية الإماراتية رؤى الصبان إعجاب الكثير من متابعين حتى استوحى خبراء التجميل أحدث صيحات المكياج منها مع اقتراب ربيع 2020 .
ويمكن لكي أن تختاري إطلالة مميزة على غرار مكياج "الصبان " الزهري الذي يعتمد على ظلال العيون الزهرية مع خط رفيع لتحديد العيون بالأيلانر وبلاش زهري وروج زهري .

كما يعتبر المكياج الخوخي من أجمل الإطلالات في الربيع إذ يجمع بين الجرأة والهدوء في ظلال العيون والروج والبلاش .

 

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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أما مكياج نيود فيعتمد على اللون النيود على طول الجفن العلوي مع خط كحل بسيط ، واحمر شفاه بيود مائل للوردي ليضيف لإطلالتك إشراقة مبهرة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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