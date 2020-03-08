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شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون الاعلامية الاماراتية "رؤى الصبان"...شاهد كيف ظهرت اليوم وصدمة الجميع بشدة جمالها والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أثار المكياج الهادئ للإعلامية الإماراتية رؤى الصبان إعجاب الكثير من متابعين حتى استوحى خبراء التجميل أحدث صيحات المكياج منها مع اقتراب ربيع 2020 .
ويمكن لكي أن تختاري إطلالة مميزة على غرار مكياج "الصبان " الزهري الذي يعتمد على ظلال العيون الزهرية مع خط رفيع لتحديد العيون بالأيلانر وبلاش زهري وروج زهري .
كما يعتبر المكياج الخوخي من أجمل الإطلالات في الربيع إذ يجمع بين الجرأة والهدوء في ظلال العيون والروج والبلاش .
جديد "الخليج 365"
أما مكياج نيود فيعتمد على اللون النيود على طول الجفن العلوي مع خط كحل بسيط ، واحمر شفاه بيود مائل للوردي ليضيف لإطلالتك إشراقة مبهرة .
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