شكرا لقرائتكم خبر عن وصفتها بـ”الغير سارة” .. محامية قتيل منزل “نانسي عجرم” تكشف مفاجأة بشأن زوج الفنانة..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت “رهاب بيطار”، محامية قتيل منزل الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، أمس الخميس، عن مفاجأة وصفتها بـ”غير السارة”، بشان زوج نانسي الطبيب، فادي الهاشم.

وقالت بيطار في مقطع مصور عبر حسابها على موقع “تويتر”، إن فادي الهاشم سافر خارج لبنان، وهو ما يتنافى مع قرار قاضي التحقيق، الذي أمر بمنعه من السفر وإخلاء سبيله رهن التحقيق، وتحديد جلسة يوم 10 مارس الجاري.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وأشارت المحامية السورية ما حدث إلى أنه منتهى الظلم بعد خرق القانون والسفر رغم منعه على ذمة القضية، منوهة أنه بالمقارنة، رفضت السلطات اللبنانية مغادرة زوجة القتيل محمد الموسى الحدود اللبنانية ومرافقة جثمان زوجها تمهيدا لدفنه بالعاصمة السورية دمشق بسبب منعها من السفر أيضا.