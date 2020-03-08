شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون الممثلة التركية "نور"؟ هكذا أصبحت وهذا عمرها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إلتقط صحافي تركي عدّة صور للممثلة التركية سونغول أودان التي أشتُهرت بدور "نور" في الشرق العربي، وتمكن من اجراء مقابلة صغيرة معها. وقالت: "أصور الجزء الثاني من مسلسلي حكاية عائلة، ومتشوقة جدًا لعرضه قريبًا، وأعتقد إنه سيحقق نجاحًا مضاعفًا لأنه يناقش المزيد من القضايا الاجتماعية التي يعاني منها الفرد". جديد "الخليج 365" Advertisements أمّا عن عمرها فقالت: "ما زالوا يرددون إنني في الأربعين من السن، وهذا أمر يجعلني أشعر بالفخر، فأنا قصدت إعلان عمري ولا أخجل به، هذا عمر الجسد وكل مرحلة لها جماليتها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل تذكرون الممثلة التركية "نور"؟ هكذا أصبحت وهذا عمرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.