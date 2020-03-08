شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تعليق الدراسة في السعودية لمدة اسبوعين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقرا وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتعليق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في محافظة القطيف لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الأحد 13/7/1441 للحد من انتشار فيروس كورونا. جديد "الخليج 365" Advertisements

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