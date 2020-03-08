شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : طيران التحالف يستهدف اجتماع عسكري لقيادات الحوثيين ومقتل العشرات ..."اسماء" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حققت مقاتلات التحالف العربي هدفا استراتيجيا لميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة صعدة شمال البلاد. وقالت مصادر مطلعة إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بغارات عدة مواقع وتجمعات آليات لميلشيا الحوثي المتمردة في مديرية الظاهر. جديد "الخليج 365" Advertisements وأضافت المصادر أن الغارات الجوية طالت اجتماعا هاما يضم قيادات ميدانية ومشرفين لميلشيا الحوثي. وبحسب المصادر استهدفت المقاتلات الحربية بغارات أخرى تجمعات لمليشيا الحوثي المتمردة في ذات المديرية. ووفقا للمصادر أسفرت الغارات عن سقوط 12 عنصرا حوثيا بينهم قيادات كبيرة وتدمير عربة عسكرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : طيران التحالف يستهدف اجتماع عسكري لقيادات الحوثيين ومقتل العشرات ..."اسماء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.