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عدن - ياسمين التهامي - مأرب الآن : اشتداد المعارك عند البوابة الغربية وسط غارات جوية وقصف مدفعي مكثف (تطورات عاجلة )

تتواصل المواجهات العنيفة بين القوات الحكومية من جهة وميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة إيرانيا من جهة أخرى غرب محافظة مارب شمال شرقي البلاد.

وقالت مصادر ميدانية إن مواجهات عنيفة تدور في جبهة صرواح غرب المحافظة, يستخدم فيها كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

جديد اب برس​

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وأضافت المصادر أن ميلشيا الحوثي المتمردة تشن هجوما هو الأعنف نحو مدينة مارب, غير أنها تلقى ضربات موجعة, وكسر مجاميعها التي تحاول تحقيق أي تقدم دون جدوى.

وبحسب المصادر يتزامن ذلك مع غارات جوية مكثفة لمقاتلات التحالف العربي على تجمعات وتحركات ميلشيا الحوثي المتمردة, مصحوبة بقصف مدفعي مستمر ومركز على مواقع وتحصينات الميلشيا الحوثية.

ووفقا للمصادر حققت الغارات والقصف المدفعي أهدافا هامة, كبدت خلالها ميلشيا الحوثي المتمردة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ومنع تقدمها المستميت.