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عدن - ياسمين التهامي - عـــــــــــــــــاجل:الحوثيون يفقدون ركن من اركان جيشهم القيادي الكبير والبارز ....بالرصاص (تفاصيل)
قالت مصادر محلية، إن القيادي الحوثي البارز ، عبدالقادر الكبسي قتل برصاص القوات الحكومية، مساء اليوم السبت.
وأضافت؛ إن الكبسي قتل مع ستة من أفراده في موجهات مع القوات المشتركة التابعة للحكومة الشرعية بمحافظة الضالع جنوبي البلاد.
واشارت المصادر إلى أن الكبسي قتل في جبهة "بتار" شمال الضالع، واسفرت المواجهات بين القوات المشتركة والمليشيات مقتل وجرح عدد من عناصر الحوثي من بينهم قيادات.
جديد اب برس
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