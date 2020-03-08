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عدن - ياسمين التهامي - بعد صــــــــــمت طويل:ولانعرف لماذا على محسن الاحمر يتهم ...العرادة ...بانة سارق واتى الرد الذي صعق علي محسن ""حسابات وتفاصيل صادمة

اعلن الشيخ سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب انه على اتم الاستعداد لاستقبال الحكومة وان قبائل مارب الشرسة مستعدة لدفن ميليشيات الحوثي في الرمال . وعن اتهام نائب الرئيس له بانه سارف النفط اوضح العرادة ان علي محسن الاحمر رجل حكيم وعسكري محنك ولا يمكن ان يصدر منه مثل هذا الكلام وانما هي شائعات للايقاع بين قادات الشرعية . جاء ذلك عقب مطالبة وزير النقل صالح الجبواني بضرورة أن تتوجه الحكومة الشرعية بكامل أعضاءها الى محافظة مأرب والحشد للمعركة الكبرى مع الحوثيين.

وقال في تغريدة له على "تويتر" "يتعين على حكومة الدكتور معين عبدالملك بكامل أعضائها التحرك فوراً إلى مأرب وعقد اجتماع للوزراء هناك وجعل مأرب مقراً لها والحشد للمعركة الكبرى مع الحوثي". وأضاف "إذا لم تقم بهذه الخطوة تتقدم الحكومة باستقالتها للرئيس وهذا أبسط واجب تقوم به في هذه اللحظة الحرجة بعدما جرى في الجوف".

وكانت جماعة الحوثي قد توغلت في مديرية الحزم بمحافظة الجوف ، بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش استمرت أكثر من أربعين يوما.

جديد اب برس​

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تعليق الشيخ سلطان العرادة على الشتائم التي وجهها له الاحمر جاء عقب قيام بعض المواقع الاخبارية بنشر اخبار منسوبة الى مصادر في مكتب رئاسة الجمهورية ، ومفاد تلك الاخبار ان الرئيس هادي رفض مقترحا تقدم به نائبه الجنرال علي محسن الأحمر يتضمن إقالة محافظ مارب الشيخ سلطان العرادة.

وأوضحت المصادر ان الجنرال علي محسن الأحمر اجتمع بالرئيس هادي امس الثلاثاء وسمع صوته الى خارج المكتب وهو يقول: “هذا سارق الغاز والنفط في إشارة الى العرادة، قال انني هارب من المواجهات وخايف من الحوثيين”.





وتوعد الجنرال الأحمر بمحاسبة العرادة وفقا للمصادر حيث قال اثناء اجتماعه مع الرئيس هادي: والله ما عذر ما اربيه هذا السارق”.

ونشبت خلافات كبيرة بين قيادات الشرعية على خلفية الهزائم المتوالية التي تكبدتها خلال معركتها امام مليشيا الحوثي واخرها سيطرة الحوثيين على كامل محافظة الجوف والتي تعد مساحتها ثلث مساحة دولة اليمن الشمالي.