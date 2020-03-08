شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة للمصابين بهذا المرض القاتل ... العلماء يتوصلون الى علاج نهائي لهذا المرض المدمر الذي يرعب كل انسان التفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بشرى سارة للمصابين بهذا المرض القاتل ... العلماء يتوصلون الى علاج نهائي لهذا المرض المدمر الذي يرعب كل انسان التفاصيل

قالت صحيفة ديلى ميل البريطانية، إن باحثين حققوا نجاحا كبيرا فى البحث عن علاج نهائى لمرض السكر، حيث تمكنوا من علاج مرض السكر لدى الفئران لأول مرة باستخدام خلايا جذعية بشرية. أضافت الصحيفة: “تمكن العلماء من علاج مرض السكر لدى الفئران باستخدام استراتيجية العلاج بالخلايا الجذعية البشرية لمدة تراوحت ما بين 9 أشهر إلى عام، ما يعطى الأمل لملايين المرضى من البشر حول العالم.

وأشارت إلى أن الخلايا البشرية المزروعة بالفئران سمحت بإنتاج كمية كافية من الأنسولين لتحطيم نسبة السكر فى الدم المرتفعة والمسببةً لمرض السكر، حيث شهدت الاختبارات عودة مستويات السكر إلى مستوى طبيعى وآمن فى أقل من أسبوعين.

جديد اب برس​

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