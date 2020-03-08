شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وفي غاية الخطورة..السلطات تباغت هذه الفئة من المغتربين اليمنيين وتقصم ظهورهم بهذا القرار التعسفي الظالم ، والشرعية لا تحرك ساكنا للدفاع عنهم تفاصيل صادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل وفي غاية الخطورة..السلطات تباغت هذه الفئة من المغتربين اليمنيين وتقصم ظهورهم بهذا القرار التعسفي الظالم ، والشرعية لا تحرك ساكنا للدفاع عنهم تفاصيل صادمة



صدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرارا يقضي بسحب نحو 13 ألف جنسية من أجانب، منهم يمنيون حصلوا عليها من قبل نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وأفادت صحيفة السوداني بأن قرار البرهان، جاء بتوصية من وزير الداخلية الفريق أول شرطة، حقوقي الطريفي إدريس دفع الله. جديد اب برس​ Advertisements الصحيفة، أوضحت أن القرار الصادر شمل مراجعة جميع جوازات السفر الممنوحة للأجانب من أصول غير سودانية، ما بين عامي 1989 - 2019، داخل وخارج البلاد. كما يجري وفقا للقرار "الرجوع لملف الجنسية والرقم الوطني بالإدارة العامة للسجل المدني لأغراض التأكد من سلامتها". ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن السلطات ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والفنية والإدارية لتنفيذ هذا القرار. وكانت الحكومة السودانية السابقة قد فتحت مطلع العام 2017 باب التجنيس لمواطني ست دول، بينها اليمن وسوريا والعراق وفلسطين وبورما، وحصل بالفعل الآلاف من المقيمين في السودان على الجنسية.

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