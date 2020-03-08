شكرا لمتابعة خبر عن أمراء سعوديون يخرجون عن صمتهم ويفاجئون الجميع بأقوى رد عاجل على اعتقال محمد بن نايف وأحمد بن عبدالعزيز (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - علق أمراء سعوديون بشكل ضمني على الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية حول احتجاز الأمير أحمد بن عبد العزيز الشقيق الأصغر للملك سلمان، وولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف ابن شقيق العاهل السعودي.

وقال الأمير عبدالله بن سلطان آل سعود في تغريدة على تويتر:“من سالمهم سالمناه، ومن عاداهم عاديناه، هذا أمر بايعنا عليه وعاهدنا الله به، والأمر من قبل ومن بعد لله.. #كلنا_سلمان_كلنا_محمد.”

ومنذ تردد أنباء التوقيف وموقع ”تويتر“ واسع الانتشار في السعودية يضج بالتغريدات السعودية المؤيدة للملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وتصدر هاشتاغ #كلنا_سلمان_كلنا_محمد الترند السعودي.

ومنذ تردد أنباء التوقيف وموقع ”تويتر“ واسع الانتشار في السعودية يضج بالتغريدات السعودية المؤيدة للملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وتصدر هاشتاغ #كلنا_سلمان_كلنا_محمد الترند السعودي.

وكتبت صفحة تاريخ آل سعود على تويتر:“ملك حكيم… وولي عهد أمين… والشعب شعب عظيم… وبعضهم من بعض… ومن يرغب بمعرفة حجم ولاء الشعب السعودي العظيم لولاة أمرنا حفظهم الله عليه أن يشاهد هذا الهاشتاق فقط. #كلنا_سلمان_كلنا_محمد ”.

Advertisements

وقد غرد الأمير سطام بن خالد آل سعود بالهاشتاغ #كلنا_سلمان_كلنا_محمد، بالإضافة إلى مقطع شعري معروف في مدح الأمير محمد بن سلمان





وعلى نفس المنوال السابق غرد الأمير عبدالعزيز بن متعب آل سعود.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمراء سعوديون يخرجون عن صمتهم ويفاجئون الجميع بأقوى رد عاجل على اعتقال محمد بن نايف وأحمد بن عبدالعزيز (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.