شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فاجعة تهز الوسط الفني .. وفاة فنان عربي شهير اثناء تكريمه على المسرح ..(صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فُجع الوسط الفني بوفاة الممثل المغربي ​خالد بكوري​ بشكل صادم خلال حضوره كضيف شرف مهرجان الفيلم المغربي في دورته الـ21، حيث تعرض​ لنوبة قلبية مفاجئة أودت بحياته عن عمر ناهز 64 عاماً.

وقدّم عدد كبير من الممثلين المغربين تعازيهم بالراحل من خلال نعيه عبر حساباتهم على شبكات التواصل الإجتماعي.

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وقالت نجية فتاح: "انا لله وانا اليه راجعون، الله يرحمك ا لبكوري الله يرحمك ا حنيني ويجعل متواك الجنة".

وكتب زكرياء قاسي لحلو: "حزنت لرحليك المفاجئ هذا، أيها الفنان الوديع، عطاؤك سيظل راسخا في ذاكرة المغاربة، نبل مشاعرك وانسانيتك ستظل موشومة في قلوب كل من عاشرك واشتغل معك وانا منهم، وداعا صديقي اتمنى لروحك حياة أخرى كلها حب و صدق و سلام".

وقالت حنان مسعودي: "الله يرحمك صديقي Khalid Beckoury و يجعل محبتك صبر، الوحيد لي كان دائما متفائل وقلبو كبير. رغم كل ما مر به … سافتقدك صديقي، إن لله وإن إليه راجعون"