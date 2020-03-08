 شاهد الفتاة التي تم اختيارها ملكة جمال الإمارات .. أين الجمال من وجه الغراب !؟ (صور)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعربت فطيم الشامسي ملكة جمال الإمارات ، عن حبها لأهالي منطقة نجران بالمملكة ، حيث أكدت على تفاعلهم الكبير معها.

وكشفت فطيم الشامسي، خلال مقطع فيديو لها، أنها تلقت العديد من الإضافات من بنات وشباب من نجران عبر سناب شات، لافتة إلى تفاعل بنات نجران معها بشكل خاص.

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وقالت ملكة جمال الإمارات: ” أحبكم يا أهل ‎نجران.. والبنات يعلموني اللهجة النجرانية مأجورين.. مستأنسة بتفاعل بنات نجران معي وتعليمي نجراني “؛ فيما وعدتهن بتفاعل أكبر معهن والرد على جميع رسائلهن.