شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شركة مرسيدس تكشف عن سيارة جديدة بمواصفات لم تخطر على بال أحد ..(شاهد صور مذهلة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هل تخيلت من قبل أن يكون بحوزتك منزل متنفل تضعه أينما شئت؟ إجابة هذا السؤال ستجدها عند هذه الحافلة الضخمة التى تحمل توقيع مرسيدس، وهى weekender التى توفر نومًا هنيئًا لـ 4 أشخاص.

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• عـــــاجـــــل : فاجعة تهز الوسط الفني .. وفاة فنان عربي شهير اثناء تكريمه على المسرح ..(صور)

• شاهد الفتاة التي تم اختيارها ملكة جمال الإمارات .. أين الجمال من وجه الغراب !؟ (صور)

• السعودية : خادمة تنتقم من كفيلها شر انتقام ..وكاميرات المراقبة ترصد المفاجأة المرعبة ..(شاهد الفيديو)

• أسد ضاري يلتهم 135 شخص خلال 9 أشهر فقط .. وبعد مراقبته وقتله وجدو في امعائه مفاجأة لم تخطر على بآل بشر .. (شاهد فيديو مرعب)

• شركة مرسيدس تكشف عن سيارة جديدة بمواصفات لم تخطر على بال أحد ..(شاهد صور مذهلة)

• تحذير هام .. هذا المشروب الذي يتناوله الكثير يوميا خطيرا جدا .. يسبب الازمة القلبية والجلطة الدموية .. ابتعد عنه الأن واحمي نفسك من الهلاك

• فتاة جميلة حضرت إلى برنامج "المسامح كريم" على قناة mbc ، فاعجبت المذيع "جورج قرداحي" .. لكنه انصدم بحقيقتها في نهاية الحلقة وطردها من الاستوديو ..شاهد

• هل تذكرون الطفلة اللبنانية "لين الحايك" نجمة برنامج ذا فويس .. لن تصدقو كيف اصبح شكلها اليوم بعد أن بلغت سن المراهقه ..(فيديو وصور)

• سيدة عربية تطلب الطلاق من زوجها لأنه يعاشرها 12 مرة في اليوم .. وعندما سأله القاضي عن سر فحولته وقوته الجنسية قال أنه يتناول هذا النبات الموجود في كل منزل .. شاهد

• شاهد كيف استطاعت أفعى الأناكوندا التهام خنزير ضخم خلال ثواني فقط ... لكن ماحدث لها في النهاية كان صادم ..(فيديو مرعب لأصحاب القلوب القوية)

Advertisements

• فنانة كويتية شهيرة تصدم متابعيها بفيديو صادم وفضيحة أخلاقية للخادمتين اللواتي يعملن في منزلها ..والمفاجأة التي عثرت عليها في هواتفهن عند تفتيشها ..شاهد

• هذا المشروب البسيط يخلصك نهائيا من حصوات الكلى للأبد .. استخدمة الان فورا وعش مرتاح البال

• أسد غاضب يهاجم عروسة بسرعة البرق ويخطفها من أمام عريسها .. وحين خذلها زوجها وتركها للأسد يمزق جسدها حدثت مفاجاة وقلبت الأمور رأساً على عقب(فيديو)

• وداعا للجلطات الدماغية والنوبات القلبية .. هذة الطريقة البسيطة تقضي على ارتفاع ضغط الدم للأبد وبدون استخدام أي أدوية طبية ..شاهد

• عاجـــل : وزير كويتي يحذر من انفجار نووي وشيك في الخليج .. ويتنبأ بانهيار هذة الدولة العربية قبل نهاية 2020م

• السعودية : عريس يهرب من عروسته اثناء حفل الزفاف ..غادر القاعة على الفور بعد اكتشافه هذا الأمر الصادم ..شاهد

• قل وداعا لارتفاع "ضغط الدم" ..طريقة بسيطة بدون ادوية تنهي مشكلتك للأبد ..شاهد

---------------------------------

كشفت علامة مرسيدس الألمانية العريقة عن فئة جديدة من سياراتها ذات الدفع الرباعى، ولكنها ليست سيارة لتسلق الجبال كالمعتاد لهذه الفئة، بل هى بجسم طويل لتضمن قضاء الليل فيها براحة تامة، لذلك فهى خيار مثالى لمحبى الرحلات والمغامرات.

وبنت مرسيدس تصميم weekender على تصميم حافلة متريس فان الصغيرة المقدمة من قبل، بالإضافة لبعض الميزات الجديدة لتوفير أكبر قدر من المساحة.

ويمكن طي المقاعد الخلفية لـ ويكندر لنوم فردين، أما الفردان الآخران عن طريق خيمة تثبت على سطح السيارة، وليس هذا فقط بل وفرت أيضًا منافذ لتشغيل الاضاءة وشحن الاجهزة الالكترونية ببطارية منفصلة.

ومن بين أفضل الميزات التى يحتوى عليها منزل مرسيدس المتحرك تصميم مقاعد مخصصة لتحريكها للأمام مساحة أكبر للركاب او لتخزين الحقائب، مع إمكانبة تدويرها بنسبة 180 درجة، وفى حالة رغبة الحصول على تجربة مطبخ يمكن ربطه بالسيارة من الخلف وسحبه كمقطورة صغيرة.

جدير بالذكر أن سعر مرسيدس weekender يبلغ 70 ألف دولار أمريكى، ما يعادل مليونا و 100 ألف جنيه