شكرا لبحثكم عن خبر انتكاسة جديدة للحوثيين في الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تجددت المواجهات يوم السبت بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية شمال محافظة الجوف.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش وجهتضربة موجعة لمليشيات الحوثي الانقلابية أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع للجيش في مديرية خب الشعف شمال المحافظة.

ونقل "المركز الإعلامي للقوات المسلحة " عن المصادر أن مجاميع تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية حاولت التسلل إلى مواقع للجيش الوطني في جبهتي الوجف والسليلة بمنطقة اليتمة بمديرية خب الشعف، إلا أن أبطال الجيش الوطني كانوا على معرفة بتفاصيل المحاولة وتعاملت معها بكفاءة عالية.

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وأوضحت المصادر أن أبطال الجيش الوطني رصدوا تحركات المليشيات الانقلابية منذ بداية تحركاتها سواء من الجبال المحاذية للعقبة أو من المواقع الأخرى جنوب اليتمة، وانقضوا على تلك المجاميع في المكان المناسب واشتبكوا معها لنحو ١٤ ساعة سقط خلالها العديد من العناصر المتسللة بين قتيل وجريح فيما لاذ من تبقى منها بالفرار تحت ضربات أبطال الجيش.

ن تبقى منها بالفرار تحت ضربات أبطال الجيش.

واستهدفت مقاتلات التحالف بغارتين تجمعات للمليشيات الإنقلابية في ذات المنطقة، وأسفرت عن مقتل عدد من العناصر الحوثي وتدمير أطقم وعربات تابعة لها.

هذا وتدور مواجهات منذ شهرين في عدد من جبهات الجوف تكبدت فيها المليشيا الانقلابية خسائر كبيرة.

وكان إعلام الجيش قد رصد قرابة مصرع 800 مسلحا من مليشيا الحوثي خلال أقل من شهر وذلك في جبهات نهم والجوف ومأرب.