التحالف يشن 15 غارة على مواقع وتجمعات حوثية في خب والشعف بالجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020 الخليج 365 ـ الجوف شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 08/آذار/2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بـ15 غارة مواقع وتجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية خب والشعف بالمحافظة. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من مسلحي المليشيا جراء القصف الجوي الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية. وتشهد مختلف جبهات المديرية مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين

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