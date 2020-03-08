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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الضالع.. مليشيا الحوثي تداهم منظمة بدمت وتختطف موظفيها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020
الخليج 365 ـ الضالع
أقدم مشرف حوثي وعدد من العناصر المسلحة، بينهم مسلحات حوثيات، على مداهمة مقر إحدى المنظمات العاملة في مدينة دمت، شمالي محافظة الضالع، جنوبي اليمن.
وذكرت مصادر إعلامية، أن مسلحين على طقمين عسكريين تابعين لمليشيا الحوثي الإرهابية، اقتحموا، في وقت متأخر من مساء السبت، مقر مؤسسة "انطلق الآن للتنمية"، وسط مدينة دمت، ونهبوا جميع ما بداخل المؤسسة من أثاث وممتلكات.
وبينت المصادر، أن مسلحي الحوثي، الذين تقدمهم المشرف بمدينة دمت، المتحوث "عمر المعرشي"، والحوثية "نادية هيلان"، اقتادوا العاملات إلى مركز دار القرآن، الذي تستخدمه المليشيا أحد معتقلاتها.
وطبقا للمصادر، تم احتجاز موظفات المؤسسة لساعات والتحقيق معهن، وافرج عنهن لاحقا.
وتمارس المليشيا مختلف طرق التضييق على المنظمات والمؤسسات والمنتديات، الخيرية والحقوقية، لغير عناصرها أو الموالين لها
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