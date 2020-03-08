شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : حدث كبير تشهده السعودية.. “مجتهد” يفجر مفاجأة مزلزله حول الملك سلمان وما يخطط له نجله وينشر تسريبات من داخل أروقة الديوان الملكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد : ”فتاة حائل“ تقتل نفسها وتفجع كل السعوديين وتترك رسالة ”الانتحار للأقوى.. ماذا حدث؟ (شاهد فيديو مروع ) هذا المشروب الذي يتناوله الكثير يوميا سبب رئيسي بالأزمة القلبية والجلطة الدموية ابتعد عنه الأن وعش مرتاح البال الشرعية تعلن على انتصارات ساحقة على تخوم صنعاء ( تفاصيل ) الحكومة اليمنية تقر عدد من الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : حدث كبير تشهده السعودية.. “مجتهد” يفجر مفاجأة مزلزله حول الملك سلمان وما يخطط له نجله وينشر تسريبات من داخل أروقة الديوان الملكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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