شكرا لبحثكم عن خبر اعتقالات في مارب واعلان حالة الطوارئ لمواجهة الاطماع الحوثية .. تفاصيل الساعات الاخرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ذكرت مصادر محلية في محافظة مأرب ، أن سلطات المحافظة أعلنت حالة الطوارئ في صفوف قوات الجيش والأجهزة الأمنية .

وقالت المصادر أن إعلان حالة الطوارئ، جاء بشكل مفاجئ عقب مغادرة المبعوث الأممي مارتن غريفيث مدينة مأرب بعد زيارته القصيرة اليوم للمدينة.

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وأفادت بأن موقف غريفيث، من سيطرة الحوثيين على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، وعلى مديرية نهم ، وتهديدهم باجتياح مأرب ، كان مخيب لآمال الشرعية والسلطة المحلية بمأرب. مشيرة إلى أن غريفيث دعا إلى وقف الحرب والتوجه إلى مفاوضات السلام بين الحكومة والحوثيين، الأمر الذي اعتبرته الحكومة والسلطة المحلية، دعما مباشرا للحوثيين وموافقة على سيطرتهم على الجوف ونهم ، وعلى تهديدهم بالسيطرة على مدينة مأرب.

وأوضحت المصادر ان الأجهزة الأمنية، نفذت مساء اليوم حملة اعتقالات واسعة ضد من تعتقد بأنهم عناصر استخباراتية ومقاتلين تابعين لجماعة الحوثي تسللوا إلى مدينة مأرب للقيام بالتمهيد والمساهمة في السيطرة على المدينة.

واضافت المصادر إن سلطات مأرب ، أعلنت في اليوم التالي لسيطرة الحوثيين على محافظة الجوف حظر التجوال في المدينة بدءً من التاسعة مساء حتى الخامسة صباحا.