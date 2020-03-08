شكرا لبحثكم عن خبر عاجل التحالف يعلن بدء عملية عسكرية جوية في الحديدة ويدعو المواطنين للابتعاد عن الاماكن المستهدفة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، بدء تنفيذ عملية نوعية بالصليف ضد أهداف عسكرية للميليشيات الحوثية، مؤكدا تدمير مواقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة والمسيرة في المنطقة. كما طلب التحالف من المدنيين بالصليف عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

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