شكرا لبحثكم عن خبر الجوف تطيح بقائد القوات الخاصة وتوجيهات عاجلة باعتقاله والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر عسكري أن وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي أصدر أمرا باعتقال قائد لواء القوات الخاصة محمد الحجوري. وأوضح المصدر لموقع "الخبر اليمني" أن أمر المقدشي أتى على خلفية التهمة التي وجهها محور الجوف للحجوري بعدم تنفيذ التوجيهات، وافشال الخطط العسكرية، وهو ما تسبب بسقوط المحافظة في يد مليشيا الحوثي.

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