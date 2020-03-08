عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. لقور يؤكد كورونا تكتب نهاية الحوثي

الأحد 8 مارس 2020

الخليج 365

أكد المحلل السياسي دكتور حسين لقور، أن إيران ونظام الملالي لن يدعموا مليشياتهم بعد اليوم، موضحاً أنها باتت عاجزة أمام مواجهة كورونا، وكتب في تغريدة بحسابه بتويتر،: "أيام سوداء مقبل عليها الحوثة و مليشيات إيران في العراق و سوريا و حزب الشيطان في لبنان ، لن ترسل إيران مزيد من المساعدات لهم و هي عاجزة عن ذلك".

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وأضاف: "فنظام الملالي الإيراني ينكشف أمام الشعب و يظهر عجزه التام عن مواجهة كورونا"، وتابع: "هذا أحد المرضى مرمي أمام مستشفى لم يعد يستقبل المصابين".

ونشر فيديو لمريض إيراني يحتضر أمام مشفى مكتظ بالمرضى بسبب إصابته بفيروس كورونا.