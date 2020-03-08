شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يهاجم مارب والقوات الحكومية تتصدى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تشتعل المواجهات في الأثناء بين القوات الحكومية من جهة وميلشيا الحوثي من جهة أخرى غرب محافظة مارب شمال شرقي البلاد. وقالت مصادر ميدانية إن مواجهات عنيفة تدور في جبهة صرواح غرب المحافظة, يستخدم فيها كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وسط غياب تام لطيران التحالف. وأضافت المصادر أن ميلشيا الحوثي المتمردة تشن هجوما هو الأعنف نحو مدينة مارب, غير أنها تتلقى ضربات موجعة. Advertisements وذكرت المصادر أن القوات الحكومية تسحق نسقات ميلشيا الحوثي المتمردة التي ماتزال تهاجم بطريقة غير مسبوقة. وأوضحت المصادر أن محارق جماعية تجري لعناصر ميلشيا الحوثي المتمردة في عموم جبهات قتال مديرية الصرواح. وتأتي هذه التطورات عقب صدور أوامر من زعيم المليشيات باجتياح محافظة مأرب والسيطرة على منابع النفط فيها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثي يهاجم مارب والقوات الحكومية تتصدى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.