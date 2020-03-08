شكرا لقرائتكم خبر عن إذا ظهرت هذه العلامات في أظافرك فأنت مصاب بانسداد الشرايين وأمراض القلب والان مع التفاصيل





عدن - ياسمين التهامي - إذا ظهرت هذه العلامات في أظافرك فأنت مصاب بانسداد الشرايين وأمراض القلب





عدن - ياسمين التهامي - إذا ظهرت هذه العلامات في أظافرك فأنت مصاب بانسداد الشرايين وأمراض القلب نمو الأظافر وقصّها يجعلها موضع مراقبة دائمة، وهي جزء أساسي من المظهر الأنيق. لكن هل تعلم أن للخطوط الرأسية والأفقية التي تظهر على الأظافر دلالة صحية؟ إليك ما تعنيه: الخطوط الرأسية. تفيد التقارير الطبية بأن 20 بالمائة من البالغين لديهم خطوط رأسية على الأظافر، وأن معظم هذه الحالات يرتبط بالشيخوخة. ونتيجة التقدم في العمر يزداد جفاف البشرة والأظافر، ويحدث تشقق لطبقة لون الظفر، لذلك يساعد الترطيب بالكريمات واللوشن على إبطاء هذه الحالة. كذلك قد تكون هذه الخطوط علامة على نقص أحد المغذيات، مثل فيتامين "إي"، أو نقص الحديد (الأنيميا)، أو كإشارة مبكرة على وجود انسداد في الشرايين والأوعية الدموية قد يهدد صحة القلب لاحقاً. الخطوط الأفقية. تظهر الخطوط الأفقية عندما يتقوف نمو الظفر أو يتباطأ النمو، ويكون ذلك بسبب الحوادث والإصابات، أو الإفراط في استخدام طلاء الأظافر والمواد الكيميائية المزيلة للطلاء.







قد يهمك ايضاً











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إذا ظهرت هذه العلامات في أظافرك فأنت مصاب بانسداد الشرايين وأمراض القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.