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عدن - ياسمين التهامي - صحيفة فرنسية تختصر الحديث حول إعتقال كبار الأمراء.. تصفية حسابات لتسهيل صعود ابن سلمان على العرش

علقت صحيفة “لوموند” الفرنسية، على حملة الاعتقالات التي استهدفت أمراء في السعودية، على رأسهم الأمير أحمد بن عبدالعزيز، الشقيق الأصغر للملك سلمان، بتهمة الخيانة العظمى.

جديد اب برس​

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وكان الحرس الملكي السعودي اعتقل في وقت مبكر الجمعة، الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود شقيق الملك سلمان وابن شقيق الملك الأمير محمد بن نايف من منزليهما.

وقالت لوموند إنه يبدو أن تصفية الحسابات الجديدة هذه داخل بيت آل سعود تهدف إلى تسهيل صعود محمد بن سلمان على العرش، فبإبعاده للأمراء “المزعجين” المحتملين له، يريد بن سلمان التأكد من عدم وجود أي شيء يمكن أن يمنع تتويجه عند وفاة والده الثماني والذي باتت صحته هشة كثيراً، أو اذ قرر هذا الأخير فجأة التنازل عن العرش.

وأوضحت لوموند أن توقيف كبار الشخصيات في العائلة الحاكمة هو ميزة بن سلمان، إذ إنه ألقى القبض في خريف 2017 على نحو 200 من رجال الأعمال والوزراء السابقين وأفراد من العائلة الحاكمة واحتجزهم في فندق ريتز كارلتون بالرياض. فأغلب هذه الشخصيات كان بن سلمان يرى أنها عقبات محتملة أمام مسيرته نحو العرش. وتم الإفراج عن هذه الشخصيات البارزة بعد عدة أسابيع ، مقابل جزء كبير من أصولهم، ووضع غالبيتهم تحت الإقامة الجبرية.