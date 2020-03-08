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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل:توجيهات نائب الرئيس يصدر قرارات مهمة لحسم الامر في مأرب (تفاصيل)



قال نائب رئيس الجمهورية، الفريق الركن علي محسن صالح، إن الشرعية حريصة على إحلال السلام الدائم، وتخوض معركة دفاعية لاستعادة الحق المشروع، وتقف في وجه التصعيد الحوثي الممنهج والمتكرر.

جاء ذلك خلال لقائه السبت، بقائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد حسان جبران والقائم بأعمال المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.

وأكد نائب الرئيس على أن ممارسات ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق أبناء الشعب وفكرها الطائفي، القائم على تمزيق الصف الوطني والنسيج الاجتماعي وتكريس الطبقية في المجتمع، وارتهانها للمشروع الإيراني الفارسي الخبيث، سيفشل.

جديد اب برس​

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واستعرض في الوقت ذاته المآسي الكارثية التي خلفتها المليشيات ونهبها للممتلكات وللمساعدات الإغاثية والإنسانية واستهدافها للمدن والأحياء السكنية.

وأشاد محسن بثبات أفراد الجيش في مواجهة الحوثيين، مشددا على أهمية المزيد من العمل والتفاني وتعزيز الانضباط ورفع مستوى التنسيق القتالي بين الوحدات.

وعبر نائب الرئيس عن شكره للأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة التي تخوض مع الشرعية معركة استعادة الدولة اليمنية ومعركة العروبة والمصير الواحد ضد مشروع إيران التخريبي الهادف لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.