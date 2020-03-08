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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن:اسباب تعليق الدراسة في المملكة (تفاصيل)

علّقت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، السبت، الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في القطيف مدة أسبوعين، اعتبارا من الأحد.

في التفاصيل، قررت اللجنة المختصة في وزارة التعليم السعودية، متابعة مستجدات فيروس "كورونا" برئاسة الوزير حمد بن محمد آل الشيخ، وتقرر أن تباشر الهيئة التعليمية والإدارية في كل مدرسة ومعهد وكلية المهام الوظيفية لمتابعة العملية التعليمية، والتنسيق في إجراءات التعليم عن بعد، والرد على استفسارات أولياء الأمور، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

جديد اب برس​

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وأكدت الوزارة أن قرار تعليق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في القطيف جاء بناء على التوصية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس "كورونا" الجديد، وانطلاقاً من حرص وزارة التعليم على سلامة الطلاب والطالبات.

كما شددت على أهمية الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من فيروس كورونا الجديد، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت، السبت، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 حالات.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية، فقد أعلنت وزارة الصحة السبت، عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة مواطنتين بفيروس كورونا الجديد COVID19، إحداهما قادمة من إيران عبر مملكة البحرين ولم تفصح عند المنفذ السعودي عن تواجدها في إيران، ومواطنة أخرى قادمة من النجف بالعراق عن طريق الإمارات ولم تفصح عن ذلك عند المنفذ.