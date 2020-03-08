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عدن - ياسمين التهامي - عــاجل ورد لنا اخبار:تنشر لأول مرة.. الكشف عن معلومات خطيرة حول سقوط الجوف بيد الحوثيين (تفاصيل)

كشف مدير عام مكتب وزارة الاعلام بمحافظة الجوف "يحي قمع" الاسباب الحقيقية التي أدت إلى سقوط مدينة " الحزم" عاصمةلمحافظة الجوف بيد مليشيا الحوثي.

وقال في منشور على (فيسبوك) أن الاسباب التي أدت الى سقوط مدينة الحزم عاصمة المحافظة هي:

1-اسقاط نهم واجزاء من مجزر وفتح جبهة جديدة بطول اكثر من 20 كم من الجهة الجنوبية للمحافظة". 2-ايقاف بقية الجبهات اثناء هجوم الحوثي على الجوف ، اضافه الى الصمت المطبق من قبل الحكومة حول مايجري من هجوم بربريعلى الجوف وارسال بعض التعزيزات لتغطية كوارث المنطقة السابعة.

جديد اب برس​

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3- تعطيل القوات الخاصة بالمحافظة وتكليف قائدها لقيادة جبهة في منطقة المحزمات وهي القوة الأمنية الفاعلة التي تستطيع ضبط الخلايا النائمة التي ظهرت بعد اسقاط الحزم ، ويعتبر هذا فشل امني ذريع .

4- بعد اسقاط طائرة التورنيدو ، انخفضت الفعالية بنسبة كبيرة وهو نقطة القوة في المعركة وكان نقطة التحول وتحقق للعدو مااراد في جبهة جبل يام التي صمدت شهر كامل سقطت اغلب قيادات الحوثي فيها.





5-العدو يمتلك اسلحة متطوره صواريخ حرارية وطائرات استطلاعية وقناصات مناضير حرارية ومدرعات عسكرية ، بينما الجيش يمتلك اسلحة متوسطة وذخائر ، وشاص وسلاح شخصي ، يا قاتل يا مقتول

6-سقطت الحزم ، واصبحت الجوف تتصدر اهتمامات القيادات الشرعية ، وتم ارسال رئيس لجنة الاغاثة للنازحين وتحركت قيادة الحكومة ليس في عودتهم ولكن في تجهيز المخيمات للنازحين !

7-واخيراً وصل المبعوث الأممي جريفيت الى مأرب يتحدث عن السلام اجتمع القريب والبعيد والعدو والصديق ولازالت مستمرة على المناطق الحدودية حتى اللحظة في مؤامرة استهدفت محافظة قررت ان تكون شرعية قبل ان تلد شرعية .