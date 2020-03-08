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عدن - ياسمين التهامي - إنقلاب المملكة بتحريض ودعم من زعيم دولة اجنبية لا تخطر على البال (تفاصيل)



في سلسلة تغريدات عل حسابه بتويتر قال حساب المستشار الأول وبدرجة الإمتياز لوزير الداخليه الكويتي السابق خالد الجراح -“مستشار سياسي” – أن ما حدث في السعودية انقلاب فاشل بدعم دولة أجنبية تمت السيطرة عليه و سيُعدم المتورطين به وهم كثر.

جديد اب برس​

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واستهل المستشار تغريداته بإسمين وهما عبد الرحمن العساكر و شقيقه بدر العساكر وكثير آخرين لافتاً إلى أن ايقاف العمره وإغلاق الحرم ليس بسبب فيروس كورونا بل لترتيب إنتقال الحكم.

وأضاف المستشار أن هذه المره عملية الإنقلاب في السعوديه على ابن سلمان حدثت بدعم وتمويل دوله إقليميه غير عربية مما ادى الى إفشالها والجميع سيعدمون مؤكداً اعتقال أجانب ومقيمين متورطين بالإنقلاب.

ووصف المستشار من قاموا بالإنقلاب بالسذج الذين لم يكونوا قدر الحدث وحجمه حيث اعلموا جهات خارجية فتم التبليغ عنهم وانتشر خبرهم في لبنان ومصر وبريطانيا والكويت وبين العشائر و وصل لدول اخرى.

وأضاف: قد بتفاجأ البعض بتغريداتي ولكن خلية حي الصحافه أخطأت بالإتصال بدوله إقليمية وبتلقي اموال ودعم خارجي مما عجل بنهايتها.

وتابع : لقد كانت لديهم الفكره والرغبه وتم إستقطابهم في لبنان وأماكن أخرى فتم كشفهم ولن ينجوا منهم إلا القليل.. مشيراً إلى أن هذا أثمن صيد لبن سلمان.

ونشر المستشار مانشيتات لصحف سويدية وألمانية تتحدث عن عملية الإنقلاب.

وزعم المستشار إلى ان الإنقلاب له علاقه بإيران وموقف المعتقلين صعب للغايه وقد تم كشفهم جميعاً وإعتقالهم بكل هدوء وبدون أي نشر للجيش أو قوات في العاصمه الرياض وهناك شخصيات ليست من العائلة المالكة.. وفي العاصمة الرياض ما زال الوضع طبيعي جدا

وأكد المستشار إلى ان أموال المعتقلين ستُصادر وقد يتم توجيه تهم لهم منها قتل حراس في الحرس الملكي وسيتم ايضا معاقبة حراس وضباط في الحرس الملكي من المتعاونين معهم مشيراً لهم بخلية حي الصحافة.

وختم قائلاً: سبق وتكلمت عن خلية حي الصحافه من حسابي الذي اوقفوه بكل تفاصيلها حتى قامت دوله مستغله كل ما ذكرته وقدمته كدلائل فتم القبض عليهم جميعا وسترون أن كل من تكلمت عنه تم إعتقاله كما سيتم إعتقال من له علاقه بهم ومن ساعدهم وإشترك معهم معلوماتي سرقتها اطراف أخرى وحصلت الثمن