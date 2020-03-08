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عدن - ياسمين التهامي - مفاجئة صــــــاعقة: بعد سنوات من مقتل...حسين بدر الدين الحوثي.. الكشف عن القاتل الحقيقي له (تفاصيل)

جديد اب برس​ Advertisements كشف الإعلامي في قناة المسيرة التابعة للحوثيين، علي ظافر، عن وثائق أمريكية تم العثور عليها تكشف من وراء قتل مؤسس الجماعة حسين الحوثي.

وقال ظافر في تغريدة على تويتر، “وثائق أمريكية تم العثور عليها تكشف أن وحدة خاصة مدربة أمريكيا وتتبع الأمن المركزي بقيادة يحيى محمد عبدالله صالح كان لها الدور المباشر في قتل حسين بدر الدين الحـوثي في ١٠ سبتمبر ٢٠٠٤م في مران التابعة لمديرية حيدان غرب محافظة صعدة”. وأشار ظافر في نهاية تغريدة إلى أن هناك المزيد من المعلومات سيتم الكشف عنها لاحقاً.

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