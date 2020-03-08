تعز: صيادو المخا يتظاهرون تنديداً بإجراءات بحرية التحالف العربي

نفذ العشرات من الصيادين في مدينة المخا التابعة لمحافظة تعز، اليوم السبت، وقفة احتجاجية تنديداً بالاعتداءات التي يتعرضون لها من قبل البحرية التابعة للتحالف العربي.

وقال شهود عيان لـ" يمن شباب نت": إن "الصيادين المحتجين أغلقوا الشارع العام في مدينة المخا(غرب تعز) وأحرقوا إطارات السيارات".

وندد المحتجون بما وصفوها بالإجراءات التعسفية والمضايقات التي تعيق حركة الصيادين.. مطالبين بسرعة وقف تلك الإجراءات وإعادة قواربهم.

وفي مطلع فبراير الماضي اسْتُؤْنِفت عملية الاصطياد السمكي في شواطئ مدينة المخا بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أعوام بسبب قوارب بحرية تابعة للحوثيين استهدفت الميناء والصيادين في عام 2016.

وفي 23 يناير 2017، حررت القوات الحكومية ميناء المخا من قبضة الحوثيين، لكن قوات الإماراتية أنشأت في الميناء قاعدة عسكرية وتخضع منذ مطلع يوليو 2019، لسيطرة ضباط سعوديين.





