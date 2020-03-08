عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فضائح الحوثي والزينبيات.. حسب تقارير المنظمات الحقوقية

الأحد 8 مارس 2020

الخليج 365

وثقت عدد من منظمات حقوق الإنسان، أشكال من الجرائم والانتهاكات ضد النساء في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية، أهمها تقرير المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي كشف أن الحوثيين وما تسمى الزينبيات حولوا الفلل وعدد من المنازل في العاصمة صنعاء إلى سجون وحشية للنساء اليمنيات.

وبحسب تقارير المنظمات الحقوقية، تنوعت انتهاكات الحوثيين والزينبيات بحق النساء اليمنيات بين التعذيب والاختطاف والإخفاء القسري والاغتصاب والضرب وإجبارهن على ممارسة الجنس الجماعي، والابتزاز والاستغلال بأشكال مختلفة، والتصفية الجسدية.

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وقال الائتلاف اليمني لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في أحد تقاريره إنه وثق 455 حالة تعذيب ارتكبتها الميليشيا الحوثية ضد المرأة اليمنية من سبتمبر 2014 إلى ديسمبر 2018، مضيفًا أن 170 امرأة توفيت نتيجة هذا التعذيب، بما في ذلك تسع من الأطفال وست من كبار السن.

كما رصدت تقارير حقوقية اعتقال ميليشيا الحوثي لأكثر من 1000 امرأة منذ سبتمبر 2014، تم اعتقالهن من منازلهن بصنعاء ومدن أخرى، وتعرضن للتعذيب والإخفاء القسري، وتم تلفيق التهم ضدهن، أُفرجَ على عديد منهن مقابل فدية مالية، ولا تزال 320 امرأة في سجون ومعتقلات الحوثي السرية.

وتناقلت وسائل إعلامية محلية عن مصادر قضائية القول إن عدداً من محاكم صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية، بدأت جلسات محاكمة -شكلية- للنساء المعتقلات بعد أكثر من عام على الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري والابتزاز لأسرهن.

كما كشفت مصادر حقوقية عن تكتم مكتب مفوضية حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في صنعاء، على أكثر من 100 جريمة موثقة لديه، تدين ميليشيات الحوثي بارتكاب انتهاكات وتعذيب بحق النساء المعتقلات.