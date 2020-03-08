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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. قوات التحالف تدمر مواقع حوثية بالصليف الأحد 8 مارس 2020 الخليج 365

أعلن التحالف العربي، فجر اليوم الأحد، تدمير مواقع حوثية لإطلاق الزوارق المفخخة والمسيرة في الصليف بالحديدة. Advertisements وأوضح التحالف أن الأهداف المدمرة شكلت تهديدا للملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب. وقال إن الضربات التي وجهها للمواقع الحوثية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني، مطالبا المدنيين بالابتعاد عن المواقع المستهدفة.

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