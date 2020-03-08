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عدن - ياسمين التهامي - بيل كلينتون يتحدث لأول مرة عن الفضيحة الجنسية مع متدربة بالبيت الأبيض





عدن - ياسمين التهامي - بيل كلينتون يتحدث لأول مرة عن الفضيحة الجنسية مع متدربة بالبيت الأبيض تحدث الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، للمرة الأولى، عن كواليس إقامته علاقة سرية مع المتدربة في البيت الأبيض، مونيكا لوينسكي، في تسعينيات القرن الماضي. وقال كلينتون، في الحلقة الثالثة من سلسلة أفلام وثائقية باسم " هيلاري " إن علاقته بمونيكا كانت من ضمن الأشياء التي فعلها لإدارة القلق الناجم عن وظيفته كرئيس للولايات المتحدة. وأوضح أن تبريره لإقامة علاقة مع مونيكا لوينسكي، ليست دفاعا عن نفسه، ولكنه تفسيرا لما حدث، معتبرا أن علاقته السرية معها كانت مروعة، وشبّه الضغوط التي واجهها بالملاكم. وأعرب عن أسفه لما تسبب به من ضرر لمونيكا لوينسكي، مشيرا إلى أنه يشعر أنها تعرضت للظلم، بارتباط حياتها بالكامل بفضيحتها الجنسية معه.









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